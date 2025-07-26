Новое военное училище появится в Нижегородской области
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
31 июля 2025 15:17  [46] Нижегородская область и Башкирия выразили интерес к строительству АЭС
31 июля 2025 15:05  [82] Экономика Нижегородской области растёт пятый год подряд
31 июля 2025 12:45  [150] Доходы Нижегородской области от КРТ достигли 1 млрд рублей за два года
31 июля 2025 11:00  [221] Нижегородские ткани могут использовать при производстве мебели для поездов
30 июля 2025 15:50  [376] Нижегородский минфин планирует взять кредиты еще на 20 млрд рублей
30 июля 2025 15:32  [433] В Нижегородской области поддержали 121 социальный бизнес-проект на 29 млн рублей
30 июля 2025 13:08  [382] Пособия беременным студенткам в Нижнем Новгороде повысят до 90 тысяч рублей
30 июля 2025 12:22  [394] Налоговые механизмы могут изменить ради поддержки регионов
30 июля 2025 10:23  [493] Завод ПАЗ в Нижегородской области остановил производство до 4 августа
29 июля 2025 18:25  [507] Спорный ресторан на Гребном канале достроит нижегородский экс-чиновник
Экономика

Нижегородская область и Башкирия выразили интерес к строительству АЭС

31 июля 2025 15:17  [46] Экономика
Нижегородская область и Башкирия выразили интерес к строительству АЭС

Руководитель государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв сообщил, что власти Нижегородской области и Республики Башкортостан выразили заинтересованность в размещении на своих территориях атомных электростанций. Об этом сообщает портал "Энергетика в России и мире".

В ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", которое прошло 30 июля 2025 года, Лихачёв отметил интерес этих двух регионов к проекту создания АЭС.

"Нижегородская область и Башкирия говорят о том, что им нужна АЭС. Однако еще не все вопросы решены на уровне регионов", — отметил глава "Росатома".

Также, по его словам, для реализации таких инициатив необходимы согласования с профильными регуляторами.

Согласно действующей Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, рассчитанной до 2042 года, долю атомной генерации в общей структуре производства электроэнергии в России планируется увеличить с 18,9% в 2023 году до 24%.

Документ предусматривает строительство 38 новых энергоблоков и вывод из эксплуатации 16 действующих. При этом в списке регионов, где планируется размещение новых атомных мощностей, Нижегородская область и Башкирия пока не упоминаются.

В числе территорий, обозначенных в Генсхеме, значатся Красноярский, Хабаровский и Приморский края, Республика Саха (Якутия), а также Иркутская, Томская и Челябинская области.

Ранее сообщалось, что ГК "Росатом" планирует построить семь ледоколов до 2030 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЭС Промышленность Росатом
Поделиться:
Новости по теме
28 сентября 2024 09:00  [1589] Глеб Никитин: "Атомная промышленность в регионе продолжает свое развитие"
26 мая 2022 15:58  [879] Учёные НГТУ разработали уникальное устройство для ядерно-энергетической установки атомного ледокола
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных