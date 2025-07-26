Нижегородская область и Башкирия выразили интерес к строительству АЭС Экономика

Руководитель государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв сообщил, что власти Нижегородской области и Республики Башкортостан выразили заинтересованность в размещении на своих территориях атомных электростанций. Об этом сообщает портал "Энергетика в России и мире".

В ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", которое прошло 30 июля 2025 года, Лихачёв отметил интерес этих двух регионов к проекту создания АЭС.

"Нижегородская область и Башкирия говорят о том, что им нужна АЭС. Однако еще не все вопросы решены на уровне регионов", — отметил глава "Росатома".

Также, по его словам, для реализации таких инициатив необходимы согласования с профильными регуляторами.

Согласно действующей Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, рассчитанной до 2042 года, долю атомной генерации в общей структуре производства электроэнергии в России планируется увеличить с 18,9% в 2023 году до 24%.

Документ предусматривает строительство 38 новых энергоблоков и вывод из эксплуатации 16 действующих. При этом в списке регионов, где планируется размещение новых атомных мощностей, Нижегородская область и Башкирия пока не упоминаются.

В числе территорий, обозначенных в Генсхеме, значатся Красноярский, Хабаровский и Приморский края, Республика Саха (Якутия), а также Иркутская, Томская и Челябинская области.

Ранее сообщалось, что ГК "Росатом" планирует построить семь ледоколов до 2030 года.