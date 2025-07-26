Депутаты ЗСНО утвердили кандидатуры для присвоения целого ряда почетных званий Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

31 июля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты регионального парламента приняли решение утвердить кандидатуры для присвоения ряда почетных званий. Этот шаг направлен на то, чтобы отметить вклад выдающихся профессионалов из различных областей в развитие региона.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин отметил, что регион продолжает работу по укреплению престижа важных для области профессий. «Учреждение этих званий – часть системных усилий по поддержке специалистов, чей труд вносит неоценимый вклад в благополучие Нижегородской области», – подчеркнул спикер парламента.

Депутаты утвердили кандидатуры для присвоении званий «Заслуженный предприниматель Нижегородской области», «Заслуженный авиастроитель Нижегородской области», «Заслуженный изобретатель Нижегородской области», «Заслуженный конструктор Нижегородской области», «Заслуженный машиностроитель Нижегородской области», «Заслуженный металлург Нижегородской области», «Заслуженный работник химической промышленности Нижегородской области», «Заслуженный судостроитель Нижегородской области», «Заслуженный работник ветеринарии Нижегородской области», «Заслуженный работник лесного хозяйства Нижегородской области», «Заслуженный работник охотничьего хозяйства Нижегородской области» и «Заслуженный журналист Нижегородской области».

Звания «Почетный финансист Нижегородской области» за заслуги в организации и совершенствовании финансовой деятельности, укреплении финансовой дисциплины, осуществлении финансового контроля, исполнении областного бюджета, достижении эффективности использования бюджетных средств, повышении финансовой грамотности населения удостоена министр финансов Нижегородской области Ольга Юрьевна Сулима.

Также парламентарии утвердили учреждение звания «Заслуженный работник социальной защиты Нижегородской области». Награда будет присваиваться работникам, занятым в области социальной защиты населения, за заслуги в развитии и повышении эффективности социального обеспечения, социальной поддержки (помощи), социального обслуживания населения, подготовке квалифицированных кадров для учреждений социальной защиты населения, проработавшим в области социальной защиты населения не менее 15 лет.

