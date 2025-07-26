Жители Нижегородской области активно осваивают рабочие профессии Общество

Во втором квартале 2025 года в Нижегородской области зафиксирован резкий рост интереса к обучению по направлениям рабочих специальностей. Как сообщает платформа "Авито Услуги", наибольший спрос пришёлся на строительные, технические и сервисные профессии.

Внимание жителей региона сосредоточено на обучении навыкам, востребованным в ключевых секторах экономики. По сравнению с тем же периодом прошлого года, количество запросов на курсы плотников увеличилось на 78%, интерес к программам подготовки электриков вырос на 50%, к столярным курсам — на 19%, а к обучению слесарному делу — на 12%.

В самом Нижнем Новгороде динамика также положительная: курсы по обучению плотников стали популярнее на 12%, а интерес к занятиям для слесарей увеличился на 9%.

Увеличение спроса привело и к росту предложения. В области число размещённых на платформе объявлений о курсах плотников выросло в 4,5 раза, по электрикам — в 3,3 раза, по слесарям — в два раза, а по столярам — на 75%. В Нижнем Новгороде зафиксировано увеличение числа объявлений по обучению плотников на 40%, а слесарей — на 20%.

Параллельно с техническими профессиями растёт популярность и у направлений в сфере услуг. Особенно заметен интерес к обучающим программам бьюти-индустрии, что объясняется стабильным спросом на соответствующие услуги.

Так, в Нижнем Новгороде количество запросов на курсы ногтевого сервиса выросло в четыре раза, а интерес к обучению парикмахеров увеличился на 78%. Предложение тоже не отстаёт: курсы для будущих парикмахеров стали размещать в 3,6 раза чаще, а программы по маникюру — в 3,1 раза чаще. В целом по области курсы парикмахерского дела стали вдвое популярнее.

Рост интереса наблюдается и в кулинарной сфере. В регионе количество запросов на кондитерские курсы увеличилось в 2,6 раза, при этом объём предложений вырос в 4,3 раза. Спрос на программы по подготовке поваров и пекарей вырос на 90%, а число соответствующих объявлений — в 5,5 раза.

В Нижнем Новгороде интерес к курсам для кондитеров вырос на 73%, предложение по ним увеличилось на 69%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде снова открылся набор на бесплатные курсы водителей трамвая.