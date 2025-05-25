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Общество

Конкуренция за вакансии усиливается среди жителей Нижегородской области

16 июня 2025 10:54  [597] Общество
Конкуренция за вакансии усиливается среди жителей Нижегородской области

Жители Нижегородской области стали значительно активнее искать работу и подработку — за последние 30 дней к поиску занятости в регионе подключились более 116 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра hh.ru.

По сравнению с началом лета 2024 года, конкуренция за рабочие места заметно возросла. Если ранее на одну вакансию приходилось в среднем 2,6 активных резюме, то теперь этот показатель вырос до 4,7. Таким образом, за год конкуренция увеличилась более чем на два пункта.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Марии Бузуновой, такая динамика остается в пределах нормы, но уже указывает на структурные изменения на региональном рынке труда.

Наибольшие сложности с трудоустройством сейчас испытывают специалисты в сфере искусства и массмедиа — здесь на одно предложение приходится около 25 резюме. За год конкуренция в этом сегменте увеличилась на 3 пункта.

Сложная ситуация также наблюдается среди специалистов по стратегии и консалтингу — 23 претендента на вакансию, а также среди мидл- и топ-менеджеров, где на одно место приходится 21 резюме.

Высокий уровень конкуренции отмечается в маркетинге и рекламе (14 резюме на вакансию), а также в сфере информационных технологий — 11 кандидатов на одно предложение. Причём в ИТ-секторе за год рост конкуренции составил сразу 5 пунктов.

На этом фоне сохраняется острая нехватка кадров в ритейле — здесь на одну вакансию приходится всего один кандидат. Недостаток соискателей также наблюдается в медицине и фармацевтике (2 резюме на вакансию), а также в сфере продаж (3).

Причины роста конкуренции на рынке труда могут быть разными. Как объясняет Мария Бузунова, в летний период часть работодателей снижает активность в найме, что связано с сезонностью. В то же время возрастает активность соискателей — выпускники учебных заведений выходят на рынок труда, усиливая конкуренцию.

К тому же, экономическая нестабильность заставляет компании пересматривать кадровые планы, сокращать расходы и откладывать найм. Особенно это заметно в финансовом и страховом секторах, где снижается инвестиционная активность.

Дополнительное давление на рынок оказывает избыток специалистов в популярных направлениях. В последние годы наблюдался всплеск интереса к профессиям в IT, маркетинге и управлении, что привело к большому количеству выпускников курсов и вузов. Сейчас рынок перенасыщен начинающими специалистами, тогда как подходящих вакансий для них не хватает.

Ранее мы публиковали топ востребованных вакансий на лето в Нижегородской области. 

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Теги:
вакансии Занятость и безработица Трудоустройство
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