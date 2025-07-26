Железнодорожники соберут средства для помощи онкобольным детям Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская магистраль проведёт благотворительный забег «Достигая цели!» (0+) в честь Дня железнодорожника 2 августа 2025 года в Нижнем Новгороде.

Собранные средства будут перечислены в некоммерческую организацию «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр («Фонд «НОНЦ»), помогающий детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ, и их семьям.

Праздничная программа пройдет в формате общегородского мероприятия в парке культуры и отдыха имени 1 мая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 31, м. Чкаловская. Вход на мероприятие свободный.

Железнодорожники готовят для жителей и гостей города развлекательную программу. Главным спортивным событием станет благотворительный забег «Достигая цели!».

Успеть стать участником забега, который стартует в 10:00, еще можно на дистанциях 1520 м и 3000 м. Для участия необходимо наличие медицинской справки. Зарегистрироваться можно на сайте https://reg.russiarunning.com/event/gzdrun2025, выбрать дистанцию и сделать взнос от 400 до 1200 рублей.

Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и футболкой. Выдача стартовых пакетов будет проходить 1 августа с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Октябрьской Революции, д. 61, а также 2 августа с 07:30 до 09:30 при входе в парк имени 1 мая со стороны Детской железной дороги.

Всем участникам вручат памятную медаль, а за I, II и III места – наградят дипломами и памятными подарками.

Те, кто не смогут участвовать в соревновании, могут принять участие в акции «Не бегу, но помогу!». Благотворительную посильную помощь можно оказать и на официальном сайте фонда «Нижегородский онкологический научный центр» https://fondnonc.ru/profile/charity/charity_details/47.