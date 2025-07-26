Нижегородские подростки не смогут открывать счета в банке без согласия родителей Общество

С 1 августа в России вступили в силу изменения, которые ограничивают возможность подростков открывать банковские счета без письменного согласия родителей, усыновителей или опекунов. Об этом сообщил телеканал "360".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новые правила предоставляют родителям больше контроля над финансовыми действиями своих детей. Это поможет предотвратить возможные финансовые ошибки и защитит подростков от мошенничества.

Володин также отметил, что взрослые должны быть в курсе, как несовершеннолетние распоряжаются своими банковскими картами, чтобы своевременно реагировать на подозрительные операции.

Кроме того, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от получения СМС-рассылок от операторов связи. Эта функция позволит пользователям снизить количество нежелательных сообщений, что поможет бороться со спамом и снизит риск стать жертвой телефонных и интернет-мошенников.