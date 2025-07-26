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Политика

С 1 августа в России начинают действовать новые законы

01 августа 2025 09:29  [43] Политика
С 1 августа в России начинают действовать новые законы

Фото: Анастасия Назарова

С 1 августа в стране начинают действовать ряд законодательных изменений, направленных на повышение уровня защиты граждан, поддержку военнослужащих и ограничение мошеннических схем. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Одно из новшеств касается работы банков с несовершеннолетними. Теперь финансовые организации смогут открывать счета подросткам только при наличии письменного согласия родителей. Эта мера принята для предотвращения вовлечения детей в преступные схемы: случаи использования молодёжных банковских карт для вывода украденных денег становятся всё более распространёнными.

Также россияне получили возможность заблокировать рекламные СМС-сообщения. Для этого достаточно подать соответствующее заявление своему оператору связи. Закон позволит не только сократить количество навязчивой рекламы, но и снизить риски мошенничества, связанного с рассылками.

Оба этих закона вступили в силу с 1 августа.

С 3 августа усиливается наказание за действия, направленные на осквернение памятников и воинских захоронений, посвящённых подвигам российских военнослужащих. За такие поступки теперь предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы. Закон распространяется как на объекты, находящиеся в России, так и за её пределами.

Изменения затронули и систему поддержки участников специальной военной операции. С 3 августа для них автоматически продлеваются сроки действия результатов ЕГЭ. Это позволит пройти вступительные испытания в вузы без лишних административных барьеров после завершения службы.

Кроме того, с конца июля вступило в силу ещё одно решение: бойцы СВО и члены их семей освобождаются от уплаты госпошлины при обращении в суды первой инстанции. Это касается, в частности, дел о наследстве или установлении отцовства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий увеличение штрафов за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места жительства. 

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Теги:
Законодательство Мошенничество СВО
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