Нижегородские школы перейдут из "Сферума" в новый национальный мессенджер Max Общество

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

Министерство образования и науки Нижегородской области, управления образования окружных администраций и Нижегородский институт развития образования начнут переводить общение по учебе из «Сферума» в национальный мессенджер Max с сентября 2025 года. Переход будет плавным и завершится к ноябрю текущего года.

Данное решение основано на федеральном законе № 156-ФЗ от 24 июня 2025 года «О создании многофункционального сервиса обмена информацией» и распоряжении Правительства РФ № 1880-р от 12 июля 2025 года, которым платформа Max утверждена в качестве национального мессенджера.

Инициатива связана с объединением платформы для учебы и общения «Сферум», разработанной VK и Ростелекомом, с приложением Max. Отметим, платформа «Сферум» уже активно используется в школах для взаимодействия между участниками образовательного процесса и проведения онлайн-уроков. В рамках предстоящих изменений все контакты сотрудников образовательных организаций и чаты из «Сферума» VK-мессенджера будут автоматически перенесены в Max. Для этого пользователям необходимо зарегистрироваться по номеру телефона, использованному для создания профиля в «Сферуме».

«В настоящее время осуществляется тестирование работы сервиса на платформе Max. Он сохранит все функции, предназначенные для школы и учителей, а также предоставит новые возможности. Важно отметить, что для работы в Max пользователю «Сферума» не потребуется VK ID», – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Министр добавил, что уже лично использует новый мессенджер.

«На мой взгляд, национальный мессенджер является важным элементом современной безопасности и независимости страны, аналогично созданию собственной платёжной системы», - отметил он.

Разработчики «Сферума» подготовили дополнительные сервисы к новому учебному году, включая упрощенный сбор документов, который позволит родителям отправлять справки в школу с минимальными усилиями. В мессенджере Max также будет доступна функция цифровой подписи.

Министерство образования и науки региона напоминает, что создание возможностей для получения детьми качественного образования в комфортных условиях является одной из приоритетных задач национального проекта «Молодежь и дети». Этот проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».