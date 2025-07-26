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Экономика

ЗСНО отвергло предложение КПРФ ограничить рост тарифов на ЖКХ

02 августа 2025 11:48  [128] Экономика
ЗСНО отвергло предложение КПРФ ограничить рост тарифов на ЖКХ

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области, которое прошло 31 июля, депутаты отклонили инициативу о введении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

С предложением выступила фракция КПРФ. Коммунисты настаивали не только на временной заморозке цен, но и на снижении максимально допустимой доли расходов семьи на оплату ЖКХ — с нынешних 22% до уровня в 10-15%.

Руководитель фракции Роман Кабешев напомнил, что вопрос предлагали обсудить еще в июне на заседании профильного комитета, до того как произошло очередное плановое повышение тарифов. Однако рассмотрение инициативы было отложено.

По мнению коммунистов, рост тарифов, начавшийся в 2023 году, уже превышает уровень официальной инфляции.

Темпы роста цен на коммунальные услуги опережают индексацию социальных выплат, отмечают во фракции КПРФ. Что в свою очередь приводит к ухудшению положения малообеспеченных граждан, которые, оказавшись в долгах, теряют право на льготы при оплате ЖКХ.

Несмотря на озвученные доводы, инициативу КПРФ поддержали лишь 11 парламентариев. Один воздержался, а 28 высказались против.

Ранее нижегородцам рассказали о способах сэкономить на ЖКХ после июльской индексации тарифов.

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Теги:
ЖКХ Законодательное собрание Тарифы
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