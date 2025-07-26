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Общество

Новую транспортную развязку над ж/д путями открыли в поселке Выездное

01 августа 2025 17:54  [133] Общество
Новую транспортную развязку над ж/д путями открыли в поселке Выездное

Фото: Александр Воложанин

В поселке Выездное (Арзамасский городской округ) запустили движение по новой транспортной развязке над железнодорожными путями. Как отметили в правительстве региона, это один из самых востребованных автомобильных маршрутов. Он соединяет Арзамас с Дивеевом и Саровым.

Ранее движение на этом участке осуществлялось через переезд на одном уровне, который не справлялся с транспортной нагрузкой. По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, в часы пик здесь регулярно образовывались пробки длиной более полутора километров.

Строительство новой развязки завершили на пять месяцев раньше предусмотренного контрактом срока.

Открывая движение по путепроводу, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что благодаря новому объекту проезд по маршруту стал значительно удобнее и безопаснее.

"Открытие этой дороги — долгожданное событие для жителей региона, туристов и для меня лично. Мы давно к этому шли. Все началось с постановления правительства о развитии кластера "Арзамас – Дивеево — Саров". Если бы не решения попечительского совета кластера и не федеральная поддержка, у нас не было бы южного обхода Арзамаса, который в 2023 году был запущен, а село Дивеево не имело бы северо-восточного обхода. Сейчас Дивеево — одно из немногих сел в России, у которого есть обходы", — сказал глава региона, уточнив, что подрядчик сдал объект на пять месяцев раньше.

Протяжённость новой транспортной развязки составляет 750 метров, включая 271,8 метра самого путепровода. До конца 2025 года подрядчику предстоит завершить работы на прилегающей территории, в том числе снести старый железнодорожный переезд.

На объекте ежедневно работают порядка 35 человек и 10 единиц техники. Строительство велось с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Общая стоимость проекта — 1,73 млрд рублей, из которых 1,615 млрд выделено из федерального бюджета.

Глава Арзамаса Александр Щелоков напомнил, что потребность в строительстве путепровода на этом участке была очевидна уже более 15 лет назад.

"Это одно из важнейших событий в развитии инфраструктуры Арзамаса. Появление путепровода — результат исполнения поручения президента РФ, активного продвижения туристического кластера и личного участия губернатора. Новый объект, наряду с южным обходом и дорогой до станции Арзамас-1, существенно разгрузит транспортную сеть как в городе, так и за его пределами. Отдельные слова благодарности — строителям, которые выполнили работу на высоком уровне", — заявил чиновник.

Развитие дорожной инфраструктуры на юге Нижегородской области, в частности в Арзамасе и Дивееве, остаётся одним из приоритетов регионального правительства.

Напомним, в 2021 году был открыт северо-восточный обход Дивеева, а в 2023-м — южный обход Арзамаса, синхронно с запуском участка трассы М-12. Это позволило вывести транзитный транспорт из центра города и обновить его историческую часть.

Кроме того, продолжается строительство новой дороги от Выездного до станции Арзамас-1. Сдать её планируется к концу 2026 года.

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Теги:
Арзамас Дороги
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