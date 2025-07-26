Семьям погибших участников СВО из Нижнего Новгорода передали ордена Мужества

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В администрации Нижегородского района состоялась церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Ордена Мужества были вручены родственникам Алексея Харука и Дениса Шатилова. Оба бойца погибли при исполнении воинского долга.

Награды передали глава района Алексей Рыболовлев и военный комиссар по Советскому и Нижегородскому районам Сергей Хилов.

"Алексей Богданович и Денис Александрович проявили невероятное мужество и героизм, защищая Родину. Память о честных, ответственных и отзывчивых земляках навсегда сохранится в наших сердцах", — сказал Алексей Рыболовлев в ходе церемонии.

Военный комиссар Сергей Хилов подчеркнул, что "отвага, стойкость и бесстрашие — черты российских военнослужащих", добавив: "Сегодня мы чтим память тех, кто показал это на своём примере".

Ранее сообщалось, что на фасаде корпуса ННГУ появилось изображение Героя СВО Алексея Стрекачева.

Напомним также, что в приволжской столице планируют увековечить память трех погибших на СВО бойцов.