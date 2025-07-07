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Общество

Граффити с героем СВО Алексеем Стрекачёвым украсило корпус ННГУ

10 июля 2025 19:20  [76] Общество
Граффити с героем СВО Алексеем Стрекачёвым украсило корпус ННГУ

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

На фасаде шестого корпуса Нижегородского государственного университета имени Лобачевского появилось граффити с изображением Алексея Стрекачёва — участника специальной военной операции, удостоенного ордена Мужества.

Торжественное открытие арт-объекта состоялось 10 июля в рамках проекта "Образ Победы. Герои нашего времени". Инициатива реализуется региональным отделением движения "Волонтеры Победы" при поддержке правительства Нижегородской области.

Портрет героя разместили на здании, где он когда-то учился. Алексей окончил радиофизический факультет ННГУ, а также Военный учебный центр при университете, получив офицерское звание лейтенанта.

На церемонии открытия присутствовали представители вуза, студенты, волонтёры и родные Алексея. Среди гостей были проректор по молодежной политике и воспитательной работе Елена Чуманкина, начальник Военного учебного центра Сергей Рябинин, руководитель нижегородского отделения "Волонтёров Победы" Мария Самоделкина и мама героя — Наталья Алексеевна Стрекачёва.

"Алексей был невероятно добрым, отзывчивым и целеустремлённым человеком, готов был помочь всем без исключения. Он вёл здоровый образ жизни, занимался самбо и с 13 лет мечтал стать военным. Спасибо всем, кто не забывает моего сына. Важно хранить память о героях в наших сердцах. Пусть их подвиги останутся светом, что вечно зовёт вперёд, а их мужество — примером для всех нас. Пока мы помним, они с нами", — сказала Наталья Алексеевна.

Алексей Стрекачёв родился в Дзержинске. После окончания университета был направлен на службу в Краснодарский край, где возглавил расчёт зенитно-ракетного отделения. С начала СВО он находился в зоне боевых действий и проявил мужество при выполнении боевой задачи. Погиб при исполнении воинского долга. За отвагу и самоотверженность награждён орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появился новый арт-объект, посвящённый жительнице блокадного Ленинграда Галине Чернавиной.

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Теги:
граффити Память СВО
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