Какая погода ждет нижегородцев в августе: прогноз Гидрометцентра Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Гидрометцентр дал прогноз погоды на август в Нижегородской области. Данные опубликованы на сайте "Верхне-Волжского УГМС".

По информации синоптиков, средняя декадная температура воздуха до 10 августа будет на уровне 19-21 градуса. Это на один-два градуса выше средних многолетних значений.

Напомним, что 2 августа местами по региону ожидаются ливни и град. Водителей просят быть аккуратнее.

Про погоду на все выходные (2-3 августа) можно почитать тут.