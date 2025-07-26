Какая погода ждет нижегородцев в августе: прогноз Гидрометцентра

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Гидрометцентр дал прогноз погоды на август в Нижегородской области. Данные опубликованы на сайте "Верхне-Волжского УГМС".
По информации синоптиков, средняя декадная температура воздуха до 10 августа будет на уровне 19-21 градуса. Это на один-два градуса выше средних многолетних значений.
Напомним, что 2 августа местами по региону ожидаются ливни и град. Водителей просят быть аккуратнее.
Про погоду на все выходные (2-3 августа) можно почитать тут.
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