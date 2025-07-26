Ливни с градом обрушатся на Нижегородскую область

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Ливни с градом ожидаются местами по Нижнему Новгороду и области в субботу, 2 августа. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, непогода обрушится в ближайшие несколько часов и сохранится не только до конца текущего дня, но и ночью-днем 3 августа.
Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах и снизить скорость, так как в дождь грунтовые дороги размягчаются, а проезжая часть становится скользкой.
Напомним, что, по данным синоптиков, эти выходные будут теплыми, но с осадками.
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