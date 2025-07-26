Ливни с градом обрушатся на Нижегородскую область Общество

Фото: Кира Мишина

Ливни с градом ожидаются местами по Нижнему Новгороду и области в субботу, 2 августа. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, непогода обрушится в ближайшие несколько часов и сохранится не только до конца текущего дня, но и ночью-днем 3 августа.

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах и снизить скорость, так как в дождь грунтовые дороги размягчаются, а проезжая часть становится скользкой.

Напомним, что, по данным синоптиков, эти выходные будут теплыми, но с осадками.