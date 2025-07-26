Синоптики рассказали, какая погода ждет нижегородцев в ближайшие дни

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В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде ожидается жара, но с дождями. Об этом сообщает сервис "Яндекс Погода".
В субботу, 2 августа, в городе установится теплая и пасмурная погода. Утром температура воздуха составит около +24 градуса, к полудню потеплеет до +29. Вечером станет немного прохладнее — до +25, а ночью ожидается около +20.
Во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть преимущественно с востока и юго-востока со скоростью от 2,5 до 4,5 м/с.
В воскресенье, 3 августа, температура воздуха останется высокой, но увеличится вероятность осадков. Утром прогнозируется около +23, днем — до +26, к вечеру — +23, а ночью — +20.
На протяжении дня возможны дожди, местами пройдут кратковременные ливни. Ветер сменит направление — ожидаются восточные, юго-восточные и северные порывы со скоростью от 1,2 до 2,9 м/с.
Ранее сообщалось, что август в Нижнем Новгороде прогнозируется тёплым, но не обойдётся без обильных осадков.
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