ННГУ зачислил 159 участников СВО и членов их семей

На приоритетном этапе приёмной кампании в Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского зачислены 377 абитуриентов.
Из них 159 человек — участники специальной военной операции и члены их семей, поступившие в рамках отдельной квоты, сообщили представители университета в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ННГУ открыл льготный прием для детей погибших в пандемию COVID-19 медиков.
Также мы рассказывали, что на ИТ-специальности в нижегородских вузах выделено почти 3000 бюджетных мест.
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