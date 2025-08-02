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Общество

ННГУ зачислил 159 участников СВО и членов их семей

02 августа 2025 18:02  [102] Общество
ННГУ зачислил 159 участников СВО и членов их семей

На приоритетном этапе приёмной кампании в Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского зачислены 377 абитуриентов.

Из них 159 человек — участники специальной военной операции и члены их семей, поступившие в рамках отдельной квоты, сообщили представители университета в телеграм-канале. 

Ранее сообщалось, что ННГУ открыл льготный прием для детей погибших в пандемию COVID-19 медиков. 

Также мы рассказывали, что на ИТ-специальности в нижегородских вузах выделено почти 3000 бюджетных мест. 

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Теги:
Вузы ННГУ СВО
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