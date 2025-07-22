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Общество

Почти 3000 бюджетных мест на ИТ-специальности выделено в нижегородских вузах

24 июля 2025 20:17  [91] Общество
Почти 3000 бюджетных мест на ИТ-специальности выделено в нижегородских вузах

Фото: Александр Воложанин

В 2025-2026 учебном году в вузах Нижегородской области выделили почти 3 000 бюджетных мест на ИТ-направления. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков в своем телеграм-канале.

По его словам, сфера информационных технологий по-прежнему остается одной из самых востребованных среди абитуриентов и работодателей. Вузы Нижегородской области, включая ИТ-кампус "Неймарк", активно расширяют образовательные возможности для будущих специалистов.

На программы бакалавриата в области ИТ выделено 2500 бюджетных мест. Еще более 400 мест предусмотрено для студентов, поступающих на специалитет.

Наибольшее количество бюджетных мест получили ведущие технические и классические университеты региона. Так, Нижегородский государственный технический университет примет 1024 студента, а Нижегородский государственный университет — 648. Также значительное число мест распределено между Княгининским университетом, НГПУ, ННГАСУ, НГАТУ, ВГУВТ, нижегородским филиалом НИУ ВШЭ, СарФТИ НИЯУ МИФИ, ВВФ МТУСИ и профильными филиалами в Арзамасе, Дзержинске, Балахне и Выксе.

Наиболее популярными направлениями подготовки стали такие программы, как "Информационные системы и технологии" — 407 бюджетных мест, "Прикладная информатика" — 246 мест и "Прикладная математика и информатика" — 238 мест. Эти направления охватывают широкий спектр ИТ-компетенций, востребованных на рынке труда.

Напомним, ИТ-кампус "Неймарк" предложит абитуриентам три образовательные программы, разработанные в сотрудничестве с ведущими вузами региона. Совместно с НИУ ВШЭ реализуется программа бакалавриата по направлению "Технологии искусственного и дополненного интеллекта", на которую выделено 10 бюджетных мест. Программа специалитета "Безопасность информационных систем", созданная вместе с НГТУ, будет доступна только на внебюджетной основе — 25 мест. Кроме того, с ННГУ запущена программа бакалавриата "Сопряженная разработка аппаратного и программного обеспечения", на которую предусмотрено 25 бюджетных мест. ИТ-кампус предоставляет различные гранты, которые могут полностью покрыть обучение и проживание на весь период обучения. 

Кстати, сфера ИT является самой высокооплачиваемой отраслью в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось,  что ННГУ и НГТУ вошли в топ-100 лучших вузов России.

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Теги:
IT Вузы Образование
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