ННГУ открыл льготный прием для детей погибших в пандемию COVID-19 медиков Общество

ННГУ имени Лобачевского в 2025 году выделит особую квоту на поступление для отдельных категорий абитуриентов, сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Никонов.

Не менее 10% от общего числа мест на программы бакалавриата и специалитета будут отведены для поступления без конкурса.

Право занять эти места получат дети медиков, скончавшихся от коронавируса, если заражение произошло во время исполнения ими профессиональных обязанностей.

Кроме того, льготой смогут воспользоваться дети военнослужащих, участвовавших в СВО. Если родитель погиб, абитуриента зачислят без вступительных испытаний.

Такие преференции распространяются не только на родных, но и на усыновленных детей.

Оформить подтверждающие документы можно через МФЦ, портал "Госуслуги" или в местном военкомате.