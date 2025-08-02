Ураганный ветер сорвал крышу дома и повалил деревья деревья в Арзамасе Происшествия

Сильный ураган обрушился на Арзамас 2 августа, вызвав значительные разрушения. Горожане делятся фото и видео с последствиями непогоды в телеграм-канале "Арзамас Live".

Особенно пострадала улица Володарского. Там ветром сорвало крышу с жилого дома, которая упала прямо на припаркованный автомобиль. Кроме того, в разных частях города затоплены улицы и дворы, повалены десятки деревьев.

По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, в результате урагана местами обрушились опоры, предположительно, линии связи. Из-за этого в некоторых районах возможны перебои с электроснабжением.

Чиновник заверил, что лично контролирует работу городских служб. Уже запланированы выезды специалистов на проблемные участки. В зоне внимания — ликвидация упавших деревьев, восстановление повреждённых крыш и элементов благоустройства.

Также зафиксированы нарушения в работе многоквартирных домов и детских садов. Мэр сообщил о залповых сбросах в ливневую канализацию после сильных осадков.

Напомним, что синоптики предупреждали сегодня о ливнях с градом.