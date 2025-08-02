Украинский беспилотник сбили ночью в Нижегородской области Происшествия

В ночь на 3 августа российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Нижегородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Всего за ночь были перехвачены 93 украинских беспилотника самолетного типа.

Наибольшее количество дронов — 60 — было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 18 беспилотников сбили в Воронежской области, и 7 — в Белгородской.

Ранее сообщалось, что три беспилотника были сбиты над территорией Нижегородской области 27 июля.