Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области: что сказал Никитин Происшествия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале прокомментировал ночную атаку беспилотников.

"Минувшей ночью в регионе была отражена атака БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", — отметил он.

Ранее сообщалось, что один БПЛА был сбит над Нижегородской областью в ночь на 3 августа.