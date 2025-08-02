Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области: что сказал Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале прокомментировал ночную атаку беспилотников.
"Минувшей ночью в регионе была отражена атака БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", — отметил он.
Ранее сообщалось, что один БПЛА был сбит над Нижегородской областью в ночь на 3 августа.
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