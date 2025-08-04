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Экономика

Нижегородские троллейбусы продали на металлолом с третьей попытки

04 августа 2025 12:24  [110] Экономика
Нижегородские троллейбусы продали на металлолом с третьей попытки

Фото: Александр Воложанин

Государственное предприятие "Нижегородэлектротранс" завершило аукцион по продаже партии из 41 списанного троллейбуса. Победителем торгов стало ООО "Втормет", которое приобрело весь лот по стартовой цене — почти 1,6 млн рублей.

Транспортные средства, выведенные из эксплуатации, реализуются как металлолом общим весом 167,4 тонны. Согласно условиям, покупатель самостоятельно разберёт и утилизирует технику. Основная часть троллейбусов была выпущена в 2006 году.

Кстати, это уже третья попытка продать устаревший подвижной состав. Первая состоялась в апреле: тогда стартовая цена составляла 1,64 млн рублей, а победу одержала московская компания "Техметсервис". Однако договор так и не был исполнен, и в июне предприятие было вынуждено объявить новый аукцион. Вторые торги не состоялись, поскольку не поступило ни одной заявки. Только с третьей попытки удалось найти покупателя на списанную технику.

Ранее сообщалось о продаже сарая в центре Нижнего Новгорода за 4,5 млн рублей.

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Теги:
Общественный транспорт торги Троллейбус
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