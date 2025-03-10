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Общество

Кто будет обслуживать троллейбусные маршруты в Нижнем Новгороде

13 марта 2025 17:09  [4] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурсов на обслуживание троллейбусных маршрутов. Согласно данным портала госзакупок, конкурс признан несостоявшимся, так как на него поступила только одна заявка. Однако в соответствии с законодательством контракт будет заключен с единственным участником.  

В Центре развития транспортных систем редакции НИА "Нижний Новгород" пояснили, что если на открытый конкурс подана только одна заявка и она соответствует требованиям, контракт заключают с этим участником по пункту 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Единственным претендентом на выполнение перевозок стало государственное предприятие "Нижегородэлектротранс", подавшее заявки на обслуживание маршрутов №№ Т-8, Т-10, Т-15 и Т-25. Все заявки признаны соответствующими, а контракты с предприятием будут заключены в установленные сроки.  

Начальная цена контрактов составляет 49,9 тысячи рублей на маршруты № Т-10, № Т-15 и № Т-25, а для маршрута № Т-8 – 24,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что электробус заменил троллейбус на маршруте №13 в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Госзакупки Общественный транспорт Троллейбус
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