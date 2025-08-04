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Происшествия

Гибель триатлониста в Нижнем Новгороде обернулась проверкой СК

04 августа 2025 15:11  [131] Происшествия
Гибель триатлониста в Нижнем Новгороде обернулась проверкой СК

Нижегородские следователи проводят проверку после гибели 42-летнего участника соревнований Ironstar. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла 3 августа. Спортсмен ушел под воду всего за несколько метров до финиша. Медики пытались его реанимировать, но тщетно.

При осмотре тела следователи не нашли признаков насильственной смерти. Чтобы установить точную причину гибели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас сотрудники регионального управления Следственного комитета выясняют, что именно произошло и какие обстоятельства могли повлиять на трагедию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее региональный СК организовал проверку по факту смерти москвича на заплыве в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Следственное управление Смертность Спорт
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