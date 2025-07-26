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Происшествия

Причиной смерти участника заплыва в Нижнем Новгороде мог стать тромбоз

28 июля 2025 16:13  [94] Происшествия
Причиной смерти участника заплыва в Нижнем Новгороде мог стать тромбоз

Причиной смерти участника заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде мог стать тромбоз коронарных артерий, приведший к инфаркту. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что даже человек в отличной физической форме, не имеющий вредных привычек, может внезапно умереть. И такие случаи, как отмечает автор канала, не редки. Причиной может стать тромбоз коронарных артерий, который может привести к инфаркту.

"Тромб закупорил артерии, питающие сердце, лишенный кислорода участок сердечной мышцы начал отмирать", - написал Никонов. 

На развитие тромбоза могут повлиять не только образ жизни, но и наследственная предрасположенность, хронический стресс, травмы грудной клетки, а также другие, не всегда контролируемые факторы.

Официально причина смерти спортсмена еще не озвучена. Ранее бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский предположил, что трагедия могла быть вызвана острой сердечно-сосудистой недостаточностью на фоне чрезмерной физической нагрузки.

Напомним, трагический инцидент произошел во время прохождения трёхкилометровой дистанции. 42-летний участник из Москвы Дмитрий Ионов принимал участие в X-Waters уже в седьмой раз. Он почувствовал недомогание на финишном участке, подал сигнал спасателям и был поднят на лодку. Однако вскоре после выхода из воды потерял сознание. Спасти его не удалось.

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Теги:
несчастный случай Плавание Смертность
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