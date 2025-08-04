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Происшествия

Каменщик разбился насмерть, упав с крыши детсада в Сарове

06 августа 2025 12:50  [137] Происшествия
Каменщик разбился насмерть, упав с крыши детсада в Сарове

Фото: Александр Воложанин

В Сарове возбудили уголовное дело после гибели 42-летнего каменщика 3-го разряда, ремонтировавшего крышу детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, трагедия произошла 4 августа на улице Чапаева. Во время ремонта кровли дошкольного учреждения сотрудник строительной организации ООО "Спецстройсервис" упал с высоты. Мужчина погиб на месте.

Следственный отдел ЗАТО Саров возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть по неосторожности.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка.

Гострудинспекция Нижегородской области также инициировала расследование несчастного случая для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудник плодоовощной базы скончался на работе в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Следственное управление Смертность Уголовное дело
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