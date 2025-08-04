Погибший в Нижнем Новгороде триатлонист оказался чемпионом по плаванию Спорт

Фото: Александр Воложанин

Погибший во время соревнований по триатлону в Нижнем Новгороде Андрей Пуляев оказался чемпионом России по плаванию в ледяной воде. Об этом ТАСС рассказал председатель Федерации зимнего плавания Рязанской области Дмитрий Баренин.

Напомним, во время прохождения заплыва на триатлонной дистанции IRONSTAR 113 Nizhny Novgorod трагически погиб рязанский спортсмен. Ему стало плохо вблизи финиша водного этапа, медики не смогли ему помочь.

По словам Баренина, спортсмен был в отличной физической форме и регулярно подвергал себя высоким нагрузкам. Он ежедневно тренировался, летом участвовал в триатлонах, а зимой — в экстремальных заплывах в ледяной воде.

Андрей Пуляев имел спортивный разряд по плаванию и около десяти лет работал тренером. Неоднократно участвовал в триатлонных стартах на дистанциях 113 и 226 километров, проходя при этом обязательное медицинское обследование, как и все участники соревнований.

Тело спортсмена утром передали из морга, сейчас его везут домой.

Ранее сообщалось, что причины смерти спортсмена устанавливают не только медики, но и СУ СК России.