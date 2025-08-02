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Происшествия

Пожар на Бору унес жизнь 6-летней девочки

03 августа 2025 10:32  [64] Происшествия
Пожар на Бору унес жизнь 6-летней девочки

Фото: МЧС по Нижегородской области

В городе Бор Нижегородской области произошёл крупный пожар, унёсший жизнь маленького ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание случилось в жилом доме на улице Дзержинского. Огонь охватил не только само строение, но также гараж и два автомобиля. Общая площадь пожара составила 141 квадратный метр.

Из охваченного пламенем дома спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребёнка. К сожалению, погибла 6-летняя девочка. 

На месте происшествия работали 14 сотрудников МЧС России, было привлечено 5 единиц техники.

Сейчас специалисты МЧС проводят проверку. Дознаватели устанавливают точную причину возгорания.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели из-за гибели матери и 3-летнего ребенка в Дзержинске.

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Теги:
Бор Пожар Смертность
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