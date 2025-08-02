Пожар на Бору унес жизнь 6-летней девочки

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В городе Бор Нижегородской области произошёл крупный пожар, унёсший жизнь маленького ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание случилось в жилом доме на улице Дзержинского. Огонь охватил не только само строение, но также гараж и два автомобиля. Общая площадь пожара составила 141 квадратный метр.
Из охваченного пламенем дома спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребёнка. К сожалению, погибла 6-летняя девочка.
На месте происшествия работали 14 сотрудников МЧС России, было привлечено 5 единиц техники.
Сейчас специалисты МЧС проводят проверку. Дознаватели устанавливают точную причину возгорания.
Ранее сообщалось, что уголовное дело завели из-за гибели матери и 3-летнего ребенка в Дзержинске.
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