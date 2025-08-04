Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Масштабное спортивное шествие пройдет в Нижнем Новгороде 9 августа

09 августа 2025 10:01  Афиша
Масштабное спортивное шествие пройдет в Нижнем Новгороде 9 августа

Фото: pixabay.com

В Нижнем Новгороде 9 августа состоится масштабное спортивное шествие (0+) в рамках Всероссийской акции, приуроченной ко Дню физкультурника. 

Город станет одной из площадок праздника, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Махачкалой, Новосибирском и Владивостоком.

Инициатором выступает Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество" при поддержке Министерства спорта РФ и ВДНХ. 

Цель акции — популяризация здорового образа жизни и возрождение традиции массовых спортивных парадов, кульминацией которых станет масштабное шествие на Красной площади в 2026 году.

Центральное мероприятие стартует в 13:00 в ВДНХ в Сибирском проезде и завершится у павильона № 57 исторического парка "Россия — моя история". Вход для всех желающих свободный.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около трех тысяч человек, в том числе именитые спортсмены, ветераны спорта, педагоги, представители спортивных организаций, сотрудники крупных предприятий, пенсионеры, участники СВО и обладатели знаков ГТО.

Почетными гостями шествия станут олимпийские чемпионы: Александра Пацкевич (синхронное плавание), Олег Саитов (бокс), Юрий Постригай (гребля), Александр Легков (лыжные гонки) и Яна Егорян (фехтование).

Ранее сообщалось, что в 2025 году темой празднования (0+) Дня города в Нижнем Новгороде стала концепция "Герои среди нас".

