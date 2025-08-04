Дети и подростки с ОВЗ приняли участие в IRONSTAR в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: благотворительный фонд "Нижегородский"

Третий спортивный фестиваль Ironstar Nizhny Novgorod 2025 собрал в столице Приволжья более 2000 участников из 67 регионов страны, сообщили в региональном минспорта.

Среди них были не только опытные спортсмены, но и дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья — ребята с ДЦП, ментальными особенностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все они являются подопечными благотворительных фондов "Нижегородский" и "Больше чем можешь".

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что спорт — это не просто физическая активность, а мощный инструмент социализации, саморазвития и преодоления трудностей. Он подчеркнул, что участие ребят с ДЦП, ментальными особенностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата в Ironstar стало наглядным примером того, как инклюзивный спорт может менять жизни, помогая раскрыть внутренний потенциал и укрепить веру в себя.

Чтобы участие было комфортным, организаторы предусмотрели все необходимое: индивидуальное сопровождение, специальные коляски и адаптированные велосипеды. Благодаря этому дети смогли не просто выйти на старт, а по-настоящему почувствовать себя частью большого спортивного события.

Особенным моментом фестиваля стала передача 10 специализированных колясок от фонда "Больше чем можешь" в нижегородское отделение. Эти коляски были подарены фондом при поддержке мецената и сразу же использованы в забегах. Здесь тандемы с участием детей и сопровождающих выступили в формате эстафеты.

"10 колясок помогут нам на каждый старт выставлять больше атлетов-подопечных. Многие из них говорят, что чувствуют, что бегут в этот момент сами. Ради этих эмоций мы и ведем свою деятельность", — отметила руководитель представительства в Нижнем Новгороде фонда "Больше чем можешь" Ольга Крейчик.

В числе участников забега были Дима Платков и Лиза Князева, которых сопровождал Илья Доронин, Екатерина Зубарева и Луиза Абрамова с Натальей Шумиловой и Лилией Панкратовой, а также Кирилл Норкин, бежавший вместе с Олегом Красновым.

На самой длинной дистанции (113 км) выступила команда в эстафетном формате: Виктор Чиканцев преодолел этапы плавания и велогонки, а Екатерина Лунина финишировала в беге. Их сопровождали Дмитрий Окишев, Алексей Захаров и Илья Доронин.

Как сообщили в фонде "Больше чем можешь", часть колясок будет передана и в другие отделения организации, которые планируются к открытию в Нижегородской области для проведения спортивных занятий для людей с инвалидностью.

Благотворительная часть фестиваля прошла по инициативе Федерации триатлона Нижегородской области при поддержке регионального министерства спорта.

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