На железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде прошла акция "Час пассажира"

На железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода прошла информационная акция «Час пассажира». Традиционно работники Горьковской магистрали совместно с представителями Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте приняли участие в мероприятии по вопросам качества обслуживания на вокзале и вопросам транспортной безопасности.
Мероприятие прошло в формате активного взаимодействия с пассажирами, гостями и жителями города. В рамках встречи железнодорожники ответили на вопросы обеспечения транспортной безопасности, о порядке досмотра (в том числе маломобильных пассажиров и несовершеннолетних). А также напомнили о правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.
В рамках акции сотрудники транспортной полиции разъяснили пассажирам правила личной и имущественной безопасности, а также дали рекомендации, как действовать, чтобы избежать проблем во время поездки.
Все желающие смогли озвучить свои предложения по улучшению работы железнодорожного вокзала и транспортной полиции.
Данный формат профилактических мероприятий позволяет провести адресную беседу с участниками акции, сделать акцент на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и ответить на интересующие вопросы.
Горьковская железная дорога уделяет особое внимание информированию пассажиров о правилах нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры и следит за качеством предоставляемых услуг.
В мероприятии приняли участие более 100 человек.
