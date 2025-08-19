День российского флага отметили в нижегородском Парке Победы Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В парке Победы Нижнего Новгорода 21 августа состоялась Всероссийская патриотическая акция «#РОССИЯ», приуроченная к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации.

Ключевым моментом мероприятия стал флешмоб, в котором приняли участие более 500 представителей молодежных и патриотических объединений. Участники выстроились в единую композицию, держа карточки в цветах российского триколора. По команде они синхронно перевернули их, и флаг трансформировался в изображения национальных героев — Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Организаторами мероприятия выступили нижегородское отделение движения «Волонтёры Победы» и военно-патриотический центр «Авангард» при поддержке правительства Нижегородской области.

В акции приняли участие добровольцы, участники специальной военной операции, представители «Движения первых», сотрудники Федеральной службы судебных приставов, бойцы поисково-спасательного отряда «Волонтер НН», воспитанники Центра патриотического воспитания имени Максима Настина, волонтёры культуры, ветераны и участники региональных лидерских программ, включая проект «Герои. Нижегородская область».

Среди почетных гостей мероприятия были исполняющая обязанности министра кадровой политики Нижегородской области Елена Амосова, председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, руководитель регионального отделения «Движения первых» Вячеслав Амосов и директор центра «Авангард» Александр Инешин.

Выступая перед участниками акции, Евгений Чинцов подчеркнул значение флага как символа силы и единства:

«Во время специальной военной операции я видел, как солдаты из разных регионов и конфессий поднимали российский флаг над освобожденными территориями. Это придавало уверенность и вдохновляло. Враг, увидев наш флаг, понимает: перед ним сила, которой не сломить. Флаг — это символ нашей стойкости и победы».

В рамках праздника состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага. В ней приняли участие герои специальной военной операции — майор Александр Молгачев, награжденный двумя Орденами Мужества, и лейтенант Александр Курицын, обладатель медали Суворова. Вместе с ними флаг поднимали представители «Волонтёров Победы».

Глава нижегородского отделения движения «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина отметила:

«Сегодняшняя акция — это не просто красочное зрелище. Это живой символ нашей памяти, уважения и гордости за страну. Российский флаг — это история великих побед. С ним шли в бой, покоряли стихии и поднимались на спортивные пьедесталы. Мы должны быть достойны наших предков. Поздравляю всех с праздником!»

Кроме флешмоба, для гостей мероприятия были организованы патриотические мастер-классы при поддержке «Лиги молодёжного самоуправления». Участники могли написать «Письмо солдату», научиться делать сухой душ для фронта, раскрасить традиционные глиняные свистульки и поучаствовать в других тематических активностях.

Завершился праздник выступлением Нижегородского губернского оркестра.