Прогулочный речной маршрут свяжет две набережные Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 24 августа в Нижнем Новгороде начинает работу новый речной маршрут, соединяющий Нижневолжскую и Окскую набережные. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Запуск стал возможен благодаря совместным усилиям региональных и городских властей и АО "ВодоходЪ. Пассажирский Порт". Как подчеркнули в профильном министерстве, на пристани "Стрелка" подготовлена необходимая инфраструктура.

Судно "Нева-4" будет отправляться от причала №6 Речного вокзала по пятницам и в выходные. Переход до пристани "Стрелка" займет около 15 минут.

Тем, кто предпочитает начать поездку со "Стрелки", предложат часовую прогулку по реке. Во время рейса пассажиры увидят виды на Чкаловскую лестницу, Александровский сад, панораму Нижегородского кремля и другие городские достопримечательности.

Расписание и цены на билеты опубликованы на сайте АО "ВодоходЪ. Пассажирский Порт".

Ранее сообщалось, что "Метеор" впервые отправится из Нижнего Новгорода в Подмосковье и Тверь.