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Культура и отдых

Первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Пермь

17 июля 2025 08:00  [4] Культура и отдых
Первый рейс Метеора из Нижнего Новгорода в Пермь отправился 16 июля

Фото: правительство Нижегородской области

Скоростное судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" утром 16 июля отправилось в свой первый рейс из Нижнего Новгорода в Пермь, сообщили в нижегородском правительстве.

По информации компании "Водолет", это первый в современной истории нижегородского флота составной рейс, предусматривающий ночные стоянки в Казани и Чайковском.

Кроме того, судно делает остановки в Васильсурске, Козьмодемьянске, Чебоксарах, Мариинском Посаде и Красном Ключе (Нижнекамске). Общая протяженность маршрута превышает 1300 километров.

Как отметил генеральный директор компании "Водолет" Никита Итальянцев, ранее суда на подводных крыльях никогда не курсировали между Нижним Новгородом и Пермью. По его словам, маршрут уже вызывает интерес у пассажиров, особенно в Пермском крае, где активно приобретают билеты на участки до Казани.

Всего в рамках навигации 2025 года запланировано пять таких рейсов.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что середина июля стала знаковой для речного туризма в регионе. Так,  11 июля был спущен на воду новый четырехпалубный теплоход "Николай Жарков", а сегодня "Метеор" отправился в первый рейс до Перми. Он подчеркнул, что проект "Речные магистрали", реализуемый по поручению президента России Владимира Путина, способствует расширению географии речных перевозок, в чем Нижний Новгород занимает лидирующие позиции.

Ранее сообщалось, что новый облик билетных касс Речного вокзала утвердили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Водный транспорт Метеоры Речные перевозки
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