Авария на Городецком гидроузле может повлиять на речной туризм

Фото:
Авария на Городецком гидроузле может серьезно повлиять на речной туризм, сообщает nnov.kp.ru.
Напомним, в результате аварии на Городецком гидроузле 22 июля было приостановлено судоходство на участке Волги между Нижним Новгородом и Городцом. Причиной стало обрушение оголовка во время демонтажных работ, в результате чего была затоплена строящаяся камера шлюза 15А.
В Ассоциации туроператоров отмечают, что Городецкий гидроузел — ключевой пункт круизного судоходства между Москвой, Санкт-Петербургом и городами средней Волги. В период с апреля по ноябрь через него проходят свыше 13 тысяч судов, которые перевозят почти 180 тысяч пассажиров.
"Приостановка работы в разгар сезона может повлечь серьезные последствия для круизной навигации", - сообщили в ассоциации.
По данным ведомства, на данный момент изменения маршрутов с проходом через Городецкий гидроузел коснулись только тех круизов, которые фактически уже начались. По информации Минтранса России, на момент аварии шлюз ожидали 10 пассажирских судов с 1,5 тысячами туристов на борту. Еще 14 судов должны были пройти через гидроузел в период с 23 по 25 июля. По остальным рейсам, стартующим в конце июля и в августе, информация будет опубликована после завершения обследования поврежденного участка и официального заключения Росморречфлота.
Добавим, что на гидроузле ведется масштабная реконструкция в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта". Она позволит обеспечить глубину 4 метра и увеличить пропускную способность участка. Проект стартовал в мае 2023 года.
Также сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура усилила контроль за работой круизных компаний из-за временных ограничений движения судов через Городецкий гидроузел.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+