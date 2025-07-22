Авария на Городецком гидроузле может повлиять на речной туризм Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Авария на Городецком гидроузле может серьезно повлиять на речной туризм, сообщает nnov.kp.ru.

Напомним, в результате аварии на Городецком гидроузле 22 июля было приостановлено судоходство на участке Волги между Нижним Новгородом и Городцом. Причиной стало обрушение оголовка во время демонтажных работ, в результате чего была затоплена строящаяся камера шлюза 15А.

В Ассоциации туроператоров отмечают, что Городецкий гидроузел — ключевой пункт круизного судоходства между Москвой, Санкт-Петербургом и городами средней Волги. В период с апреля по ноябрь через него проходят свыше 13 тысяч судов, которые перевозят почти 180 тысяч пассажиров.

"Приостановка работы в разгар сезона может повлечь серьезные последствия для круизной навигации", - сообщили в ассоциации.

По данным ведомства, на данный момент изменения маршрутов с проходом через Городецкий гидроузел коснулись только тех круизов, которые фактически уже начались. По информации Минтранса России, на момент аварии шлюз ожидали 10 пассажирских судов с 1,5 тысячами туристов на борту. Еще 14 судов должны были пройти через гидроузел в период с 23 по 25 июля. По остальным рейсам, стартующим в конце июля и в августе, информация будет опубликована после завершения обследования поврежденного участка и официального заключения Росморречфлота.

Добавим, что на гидроузле ведется масштабная реконструкция в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта". Она позволит обеспечить глубину 4 метра и увеличить пропускную способность участка. Проект стартовал в мае 2023 года.

Также сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура усилила контроль за работой круизных компаний из-за временных ограничений движения судов через Городецкий гидроузел.