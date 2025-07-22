СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 июля 2025 17:30  [245] Авария на Городецком гидроузле может повлиять на речной туризм
24 июля 2025 14:13  [145] На все четыре сезона: Wink.ru сообщает, что «Фишер» вернется еще дважды
23 июля 2025 15:56  [246] Новые герои появились в сериале "Дети перемен" онлайн-кинотеатров Wink и START
23 июля 2025 09:00  [418] Исторический дом купца Попова в Варнавине получил нового владельца
22 июля 2025 16:32  [378] Праздник моды, стиля, женской красоты пройдет октябре в Нижнем Новгороде
22 июля 2025 15:29  [397] Туристы с ментальными особенностями побывали в Выксе благодаря ОМК
21 июля 2025 19:47  [440] Спикер ЗСНО Люлин осмотрел Музей городецкой росписи
21 июля 2025 17:00  [530] Перпетуум мобиле по чертежам Кулибина появится в Нижнем Новгороде
21 июля 2025 15:05  [500] "Ночь Биеннале" привлекла более 11,5 тысячи человек в Нижнем Новгороде
21 июля 2025 12:06  [300] Дальнобойщики выбирают Wink — в КАМАЗах стали доступны фильмы, музыка и книги
Культура и отдых

Авария на Городецком гидроузле может повлиять на речной туризм

24 июля 2025 17:30  [245] Культура и отдых
Авария на Городецком гидроузле может серьезно повлиять на речной туризм

Фото: Александр Воложанин

Авария на Городецком гидроузле может серьезно повлиять на речной туризм, сообщает nnov.kp.ru.

Напомним, в результате аварии на Городецком гидроузле 22 июля было приостановлено судоходство на участке Волги между Нижним Новгородом и Городцом. Причиной стало обрушение оголовка во время демонтажных работ, в результате чего была затоплена строящаяся камера шлюза 15А.

В Ассоциации туроператоров отмечают, что Городецкий гидроузел — ключевой пункт круизного судоходства между Москвой, Санкт-Петербургом и городами средней Волги. В период с апреля по ноябрь через него проходят свыше 13 тысяч судов, которые перевозят почти 180 тысяч пассажиров. 

"Приостановка работы в разгар сезона может повлечь серьезные последствия для круизной навигации", - сообщили в ассоциации.

По данным ведомства, на данный момент изменения маршрутов с проходом через Городецкий гидроузел коснулись только тех круизов, которые фактически уже начались. По информации Минтранса России, на момент аварии шлюз ожидали 10 пассажирских судов с 1,5 тысячами туристов на борту. Еще 14 судов должны были пройти через гидроузел в период с 23 по 25 июля. По остальным рейсам, стартующим в конце июля и в августе, информация будет опубликована после завершения обследования поврежденного участка и официального заключения Росморречфлота.

Добавим, что на гидроузле ведется масштабная реконструкция в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта". Она позволит обеспечить глубину 4 метра и увеличить пропускную способность участка. Проект стартовал в мае 2023 года. 

Также сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура усилила контроль за работой круизных компаний из-за временных ограничений движения судов через Городецкий гидроузел.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гидросооружения Речные перевозки Судоходство
Поделиться:
Новости по теме
22 июля 2025 17:16  [757] Авария на Городецком гидроузле не повлияла на работу Нижегородской ГЭС
13 июля 2025 17:39  [1347] Стало известно, когда откроется новая полоса на мосту Нижегородской ГЭС
26 июня 2025 19:59  [644] Реконструкция Городецкого гидроузла завершена почти на 50%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных