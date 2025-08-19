Эн+ Тепло Волга организовала летний отдых для детей сотрудников Общество

Летом 2025 года более 130 детей сотрудников группы компаний «Эн+ Тепло Волга» провели лето в санаториях и лагерях Нижегородской области и других регионов России. Путевка на 21 день с пятиразовым питанием, развлекательной и спортивной программами, а также опытными педагогами обошлась родителям в среднем от 4,5 тысяч рублей. Оставшуюся часть, 90%, компенсировала «Эн+ Тепло Волга».

«Организация летнего детского отдыха — это не просто внимание и забота о семьях наших сотрудников, но и важный вклад в развитие будущего поколения. Мы понимаем, насколько значима поддержка семей наших коллег. Дети получили возможность интересно провести лето, набраться ярких впечатлений, приобрести новых друзей, а родители сосредоточены на работе, зная, что их дети находятся под присмотром профессионалов», – сказала директор по персоналу филиала «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга» Ольга Дворцова.

Дети отдыхали в лагерях «Серёжа», «Лесная сказка», «Спутник», «Сокол», «ДОЛ имени Гагарина» и других, расположенных в экологически благоприятных районах.

Дочка электрогазосварщика Андрея Селиверстова из «Заводских сетей», 11-летняя Вера, участвовала в социальной программе «Эн+ Тепло Волга» второй раз.

«Настолько были интересные мероприятия в лагере «Романтика» в сосновом бору Городецкого района, что у ребенка за 3 недели не было времени отвлечься на смартфон. Если бы не финансовая поддержка «Эн+ Тепло Волга», отправить дочь на отдых в этот лагерь наша семья не смогла бы позволить», - рассказал Андрей Селиверстов.

Особое внимание было уделено детям из многодетных – для них отдых бесплатный. В частности, трое детей мастера химического цеха Автозаводской ТЭЦ Рината Кучукбаева провели летние каникулы в санатории «Жемчужина Чувашии».

«Руслан, Максим и Анжела очень довольны и ждут следующего года, чтобы снова поехать в лагерь, отдохнуть и обрести новых друзей. Общая стоимость путевки составляет около 200 тысяч рублей, а для нас она была бесплатной. Очень приятна такая забота о наших детях от «Эн+ Тепло Волга», - сказал Ринат Кучукбаев.

Напомним, организация качественного досуга детей стала частью социальной политики «Эн+ Тепло Волга», направленной на поддержку сотрудников и создание комфортных условий для их семей. Всего с 2014 года более 1 500 детей сотрудников отдохнули в детских лагерях и санаториях.