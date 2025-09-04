Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 сентября 2025 14:16  [12] Нижегородцам дали советы по защите аккаунтов в Telegram
08 сентября 2025 14:08  [77] Новая поликлиника открылась на базе Нижегородского кардиоцентра им. Королева
08 сентября 2025 13:08  [130] Назван ответственный за устранение последствий провала грунта на Агрономической
08 сентября 2025 12:49  [167] Клирик Нижегородской епархии скончался в 46 лет
08 сентября 2025 12:14  [151] Каждая четвертая нижегородка отказывается от аборта в пользу материнства
08 сентября 2025 11:53  [162] Режим повышенной готовности введен на территории стадиона "Водник"
08 сентября 2025 11:35  [171] "Ростелеком" обеспечил гостям "АВИАТОРА" лучшие маршруты онлайн
08 сентября 2025 11:16  [116] Граффити в честь Героя Советского Союза открыли в Нижнем Новгороде
08 сентября 2025 11:00  [159] Госэкспертиза отклонила проекты капремонта двух нижегородских школ
08 сентября 2025 10:51  [170] Нарколог Фаворский рассказал, почему безопасной дозы алкоголя не существует
Общество

Назван ответственный за устранение последствий провала грунта на Агрономической

08 сентября 2025 13:08  [130] Общество
Назван ответственный за устранение последствий провала грунта на Агрономической

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Устранением последствий провала грунта на Агрономической улице должен заниматься собственник частного дома. Такой вывод следует из ответа администрации Советского района на запрос редакции.

В конце августа жители пожаловались на просадку земли рядом с домом №174 по улице Агрономической в Советском районе Нижнего Новгорода. По предварительным данным, причиной стал размытие колодца, расположенного в этом месте. Местные жители обращались в разные инстанции с просьбой ликвидировать провал, но, по их словам, реакции не последовало.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в администрацию Советского района. Там пояснили, что коммуникации под участком, где произошел провал, находятся в собственности владельца жилого дома, к которому они подключены. Следовательно, восстановительные работы должен выполнять именно собственник. В администрации добавили, что в качестве временной меры участок засыпали щебнем.

Ранее сообщалось, что провал на улице Даргомыжского в Нижнем Новгороде не могут заделать больше месяца.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жалобы провал грунта Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных