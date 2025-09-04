Назван ответственный за устранение последствий провала грунта на Агрономической Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Устранением последствий провала грунта на Агрономической улице должен заниматься собственник частного дома. Такой вывод следует из ответа администрации Советского района на запрос редакции.

В конце августа жители пожаловались на просадку земли рядом с домом №174 по улице Агрономической в Советском районе Нижнего Новгорода. По предварительным данным, причиной стал размытие колодца, расположенного в этом месте. Местные жители обращались в разные инстанции с просьбой ликвидировать провал, но, по их словам, реакции не последовало.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в администрацию Советского района. Там пояснили, что коммуникации под участком, где произошел провал, находятся в собственности владельца жилого дома, к которому они подключены. Следовательно, восстановительные работы должен выполнять именно собственник. В администрации добавили, что в качестве временной меры участок засыпали щебнем.

