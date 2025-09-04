Полиция задержала пьяного водителя, гонявшего по ночному Нижнему Новгороду Происшествия

Нижегородские госавтоинспекторы задержали водителя легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел 7 сентября 2025 года около 03:00. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД у одного из домов на улице Дружбы остановили автомобиль LADA XRAY и выявили у водителя признаки опьянения.

Мужчину незамедлительно отстранили от управления транспортным средством. В отношении 42-летнего водителя составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление в состоянии опьянения.

Полицейские также установили, что машиной он пользовался с разрешения своего 43-летнего приятеля. Передвижение в таком состоянии создавало аварийную обстановку.

За передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в отношении собственника автомобиля оформлен протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ.

В ведомстве напоминают: управление автомобилем в состоянии опьянения и передача руля такому водителю — серьезные правонарушения, представляющие угрозу безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что почти 900 лишённых прав нижегородцев повторно сели пьяными за руль в 2025 году.