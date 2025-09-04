Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Последние новости рубрики Происшествия
09 сентября 2025 07:00  [67] Полиция задержала пьяного водителя, гонявшего по ночному Нижнему Новгороду
08 сентября 2025 19:40  [255] Мошенники убедили нижегородца перевести им более 2,5 млн рублей
08 сентября 2025 19:09  [259] Против застройщика на Бору возбуждено дело за незаконное привлечение средств
08 сентября 2025 18:09  [323] СК опроверг слухи о маньяке в Сормовском районе
08 сентября 2025 17:11  [295] Появилось видео конфликта, где один нижегородец наехал на другого на УАЗе
08 сентября 2025 15:44  [330] Житель Богородска пытался задавить знакомого на УАЗе, а потом ударить топором
08 сентября 2025 14:22  [348] Второе уголовное дело завели из-за зверского избиения пожилой нижегородки
08 сентября 2025 13:28  [360] Экс-замглавы Борского округа арестован за взятку в виде мотовездехода
08 сентября 2025 10:36  [407] Полицейские задержали банду квартирных воров в Нижнем Новгороде
07 сентября 2025 17:00  [574] Столкновение с лосем в Нижегородской области обернулось госпитализацией водителя
Происшествия

Полиция задержала пьяного водителя, гонявшего по ночному Нижнему Новгороду

09 сентября 2025 07:00  [67] Происшествия
Полиция задержала пьяного водителя, гонявшего по ночному Нижнему Новгороду

Нижегородские госавтоинспекторы задержали водителя легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел 7 сентября 2025 года около 03:00. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД у одного из домов на улице Дружбы остановили автомобиль LADA XRAY и выявили у водителя признаки опьянения.

Мужчину незамедлительно отстранили от управления транспортным средством. В отношении 42-летнего водителя составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление в состоянии опьянения.

Полицейские также установили, что машиной он пользовался с разрешения своего 43-летнего приятеля. Передвижение в таком состоянии создавало аварийную обстановку.

За передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в отношении собственника автомобиля оформлен протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ.

В ведомстве напоминают: управление автомобилем в состоянии опьянения и передача руля такому водителю — серьезные правонарушения, представляющие угрозу безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что почти 900 лишённых прав нижегородцев повторно сели пьяными за руль в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

