Георгиевская лента
Выставки ко Дню Победы: куда сходить и что посмотреть
Опубликовано видео авиашоу в честь Дня Победы
Нижегородские депутаты — о подвигах своих родных в годы ВОВ
Мэппинг, посвящённый героизму советского народа, покажут на Кремле
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
12 мая 2025 13:15  [101] Ученые ННГУ научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу
10 мая 2025 11:50  [957] ПИМУ отложил запуск вивария с приматами из-за проблем с подрядчиками
08 мая 2025 18:00  [729] Нижегородцам продлили обучение на нейрохирургов до трех лет
06 мая 2025 16:17  [452] Ученые ПИМУ приступили к разработке новой методики лечения заикания у детей
05 мая 2025 09:21  [715] Нижегородцы смогут наблюдать метеорный поток эта-Акварид 6 мая
30 апреля 2025 14:00  [923] Нижегородские ученые нашли способ оценить эффективность иммунотерапии глиом
29 апреля 2025 17:54  [1264] Выяснилось, что мать живодера в шинели пока не уволили из ННГУ
29 апреля 2025 13:42  [987] Мать нижегородского живодера уволили из ННГУ
28 апреля 2025 15:58  [860] Фасад главного корпуса ПИМУ отреставрируют впервые за 20 лет
28 апреля 2025 13:43  [1325] Мать нижегородского живодера отстранили от преподавания в ННГУ
Наука

Ученые ННГУ научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу

12 мая 2025 13:15  [101] Наука
Ученые ННГУ научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу

Фото: Александр Воложанин

Учёные из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского совместно с исследователями Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники разработали новую технологию, позволяющую дистанционно отличать трезвых людей от тех, кто находится под воздействием алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Специалисты использовали для этого нейросети и алгоритмы машинного обучения, которые анализируют звуковые характеристики человеческого голоса.

По словам Валерии Демаревой, руководителя лаборатории киберпсихологии ННГУ, такой подход может широко применяться в бизнесе, особенно в компаниях, где сотрудники много общаются по телефону или голосовым каналам связи. Она пояснила, что нейросеть способна выявлять признаки опьянения по голосу, даже если вокруг шумно или человек говорит на другом языке.

"Если у сотрудника, например, оператора кол-центра, из-за опьянения нарушается качество речи, система автоматически выявит это по записям разговоров", — отметила Демарева.

В исследовательском эксперименте приняло участие более 600 добровольцев. Часть из них находилась в состоянии средней степени опьянения (примерно 1,5 промилле алкоголя в крови).
Участников попросили произносить скороговорки, после чего записи их голосов подвергли спектральному анализу. Именно на основе этих данных была обучена нейросеть, которая научилась с высокой точностью отличать речь трезвых людей от речи тех, кто был под действием алкоголя.

Учёные не собираются останавливаться на достигнутом. Следующим шагом будет разработка алгоритма, способного выявлять по голосу стрессовые состояния.

"Это поможет быстро проверять стрессоустойчивость кандидатов при трудоустройстве, а также отслеживать эмоциональное состояние сотрудников, чтобы предотвратить возможные проблемы", — добавила Демарева.

На реализацию проекта по раннему выявлению стресса Университет Лобачевского уже получил грант Российского научного фонда.

Ранее выяснилось, что с 1 сентября в Нижегородской области введут новый порядок выявления пьяных водителей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИИ ННГУ Пьяный водитель
Поделиться:
Новости по теме
03 мая 2025 15:11  [1240] Пьяный водитель устроил ДТП в Дзержинске
03 апреля 2025 15:20  [733] Пьяный водитель катера протаранил яхту и попал под суд в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 09:52  [1055] Пьяный водитель Renault перевернулся и погиб в Гагинском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph