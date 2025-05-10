Ученые ННГУ научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу Наука

Фото: Александр Воложанин

Учёные из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского совместно с исследователями Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники разработали новую технологию, позволяющую дистанционно отличать трезвых людей от тех, кто находится под воздействием алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Специалисты использовали для этого нейросети и алгоритмы машинного обучения, которые анализируют звуковые характеристики человеческого голоса.

По словам Валерии Демаревой, руководителя лаборатории киберпсихологии ННГУ, такой подход может широко применяться в бизнесе, особенно в компаниях, где сотрудники много общаются по телефону или голосовым каналам связи. Она пояснила, что нейросеть способна выявлять признаки опьянения по голосу, даже если вокруг шумно или человек говорит на другом языке.

"Если у сотрудника, например, оператора кол-центра, из-за опьянения нарушается качество речи, система автоматически выявит это по записям разговоров", — отметила Демарева.

В исследовательском эксперименте приняло участие более 600 добровольцев. Часть из них находилась в состоянии средней степени опьянения (примерно 1,5 промилле алкоголя в крови).

Участников попросили произносить скороговорки, после чего записи их голосов подвергли спектральному анализу. Именно на основе этих данных была обучена нейросеть, которая научилась с высокой точностью отличать речь трезвых людей от речи тех, кто был под действием алкоголя.

Учёные не собираются останавливаться на достигнутом. Следующим шагом будет разработка алгоритма, способного выявлять по голосу стрессовые состояния.

"Это поможет быстро проверять стрессоустойчивость кандидатов при трудоустройстве, а также отслеживать эмоциональное состояние сотрудников, чтобы предотвратить возможные проблемы", — добавила Демарева.

На реализацию проекта по раннему выявлению стресса Университет Лобачевского уже получил грант Российского научного фонда.

Ранее выяснилось, что с 1 сентября в Нижегородской области введут новый порядок выявления пьяных водителей.