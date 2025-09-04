Сходы №1 и №2 станции метро "Заречная" откроются 15 сентября Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

С 15 сентября пассажирам снова станут доступны для входа и выхода сходы №1 и №2 станции метро "Заречная". В МП "Нижегородское метро" сообщили, что строительство крытых павильонов на этих участках завершено.

В компании уточнили, что открыть выходы планируют в 5:15 в понедельник. Помимо возведения павильонов, подрядчик выполнил комплексный ремонт лестничных маршей и площадок. Здесь установили систему обогрева, облицевали стены керамогранитом, смонтировали перила и поручни из нержавеющей стали.

Кроме того, обустроен вентилируемый фасад, установлены платформы для маломобильных граждан, системы видеонаблюдения и переговорные устройства. При этом доставка оборудования для подъема маломобильных пассажиров задерживается. В метро подчеркнули, что решение принято: работы по его установке будут выполнены в рабочем порядке, а сами сходы полностью готовы к эксплуатации.

Ранее стало известно, что ремонтные работы ведутся и на входе №6 станции "Заречная". Здесь также появится крытый павильон. Его проект основан на архитектурной концепции, представленной победителем открытого конкурса.

Также сообщалось, что на ремонт кровли над лестничным сходом №3 станции метро "Заречная" направят 1,4 млн рублей.

Напомним, из-за ремонта движение транспорта на участке проспекта Ленина временно ограничено.