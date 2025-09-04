Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2025 14:52  [27] Клещи продолжают атаковать жителей Нижегородской области
12 сентября 2025 14:20  [76] Сезон охоты на лис и зайцев откроется в Нижегородской области 15 сентября
12 сентября 2025 14:06  [118] Сходы №1 и №2 станции метро "Заречная" откроются 15 сентября
12 сентября 2025 13:50  [128] Апарт-отель планируется построить на Провиантской в Нижнем Новгороде
12 сентября 2025 13:32  [140] Гражданину Германии отказали в возвращении ребенка из Нижнего Новгорода
12 сентября 2025 12:45  [138] Аферисты предлагают нижегородцам "проиндексировать" пенсии
12 сентября 2025 12:43  [138] Ветеран спецназа ФСБ рассказал студентам НИУ Президентской академии о героях
12 сентября 2025 12:30  [141] Пострадавший при атаке дронов в Арзамасе продолжает лечение в стационаре
12 сентября 2025 11:44  [118] Эксперты рассказали, как урбан-психология способна менять жизнь в мегаполисе
12 сентября 2025 11:31  [127] Граффити в честь героев-партизан Игнатовых открыли в Нижнем Новгороде
Общество

Сходы №1 и №2 станции метро "Заречная" откроются 15 сентября

12 сентября 2025 14:06  [118] Общество
Сходы №1 и №2 станции метро Заречная откроются 15 сентября

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

С 15 сентября пассажирам снова станут доступны для входа и выхода сходы №1 и №2 станции метро "Заречная". В МП "Нижегородское метро" сообщили, что строительство крытых павильонов на этих участках завершено.

В компании уточнили, что открыть выходы планируют в 5:15 в понедельник. Помимо возведения павильонов, подрядчик выполнил комплексный ремонт лестничных маршей и площадок. Здесь установили систему обогрева, облицевали стены керамогранитом, смонтировали перила и поручни из нержавеющей стали.

Кроме того, обустроен вентилируемый фасад, установлены платформы для маломобильных граждан, системы видеонаблюдения и переговорные устройства. При этом доставка оборудования для подъема маломобильных пассажиров задерживается. В метро подчеркнули, что решение принято: работы по его установке будут выполнены в рабочем порядке, а сами сходы полностью готовы к эксплуатации.

Ранее стало известно, что ремонтные работы ведутся и на входе №6 станции "Заречная". Здесь также появится крытый павильон. Его проект основан на архитектурной концепции, представленной победителем открытого конкурса.

Также сообщалось, что на ремонт кровли над лестничным сходом №3 станции метро "Заречная" направят 1,4 млн рублей.

Напомним, из-за ремонта движение транспорта на участке проспекта Ленина временно ограничено.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Метро Ремонт
Поделиться:
Новости по теме
11 сентября 2025 16:50  [404] Хуснуллин обсудил с Никитиным строительство метро и обновление транспорта
02 сентября 2025 16:20  [568] Метрощит прошел полкилометра второго тоннеля от Сенной до площади Свободы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных