Метрощит прошел полкилометра второго тоннеля от Сенной до площади Свободы Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Метростроители проложили первые полкилометра второго тоннеля от "Сенной" до "Площади Свободы" в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По информации главы региона, тоннелепроходческий комплекс "Владимир" движется в сторону строительной площадки вентиляционной камеры на улице Белинского.

Никитин подчеркнул, что темпы подземных работ остаются высокими. Менее чем за месяц метростроители проложили более 250 метров тоннеля и установили 190 железобетонных колец обделки.

Генподрядчик уточняет, что проходка ведется в штатном режиме. В ближайшее время щит "Владимир" пройдет плановый техосмотр. Приблизившись к участку возле крупного бизнес-центра, специалисты проверят режущий инструмент ротора. На время регламентных операций оборудование снизит скорость, после чего продолжит движение к "Площади Свободы".

