ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Общество

Метрощит прошел полкилометра второго тоннеля от Сенной до площади Свободы

02 сентября 2025 16:20  [148] Общество
Метрощит прошел полкилометра второго тоннеля от Сенной до площади Свободы

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Метростроители проложили первые полкилометра второго тоннеля от "Сенной" до "Площади Свободы" в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По информации главы региона, тоннелепроходческий комплекс "Владимир" движется в сторону строительной площадки вентиляционной камеры на улице Белинского. 

Никитин подчеркнул, что темпы подземных работ остаются высокими. Менее чем за месяц метростроители проложили более 250 метров тоннеля и установили 190 железобетонных колец обделки.

Генподрядчик уточняет, что проходка ведется в штатном режиме. В ближайшее время щит "Владимир" пройдет плановый техосмотр. Приблизившись к участку возле крупного бизнес-центра, специалисты проверят режущий инструмент ротора. На время регламентных операций оборудование снизит скорость, после чего продолжит движение к "Площади Свободы".

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" собрала всю актуальную информацию о ходе строительства новых станций нижегородского метро. Читайте здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Метро Строительство
