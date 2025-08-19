Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Общество

Проезд у станции нижегородского метро "Заречная" ограничат с 26 августа

25 августа 2025 19:29
Проезд у станции нижегородского метро Заречная ограничат с 26 августа

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно перекроют часть проезжей части рядом со станцией метро "Заречная". Причина — проведение ремонтных работ на входной группе №6, сообщили в городском дептрансе.

Ограничения коснутся бокового проезда проспекта Ленина. С 26 августа до завершения ремонта движение на этом участке будет разрешено только в одном направлении — в сторону улицы Дружбы.

Для объезда автомобилисты смогут использовать основной проспект Ленина.

Водителей просят заранее ознакомиться с обновлённой схемой движения, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные указатели.

Представители метрополитена сообщили, что возле станции разместят аншлаги, чтобы пассажирам было проще ориентироваться в навигации входов и выходов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных