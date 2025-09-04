Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Общество

Представитель НОМ Олег Иванников: "Мы отмечаем чёткую и слаженную работу общественного штаба"

14 сентября 2025 15:02
Представитель НОМ Олег Иванников: Мы отмечаем чёткую и слаженную работу общественного штаба

Фото: Общественная палата Нижегородской области

14 сентября председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижегородской области Роман Стронгин и федеральный электоральный эксперт, представитель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Олег Иванников в составе мониторинговой группы проконтролировали ход голосования на избирательном участке №2674 в гимназии №25 Нижнего Новгорода.

По словам председателя УИК Юлии Березиной, голосование идет в спокойном режиме, проблем в организации выборов не возникает. За все прошедшие дни вопросов к работе избирательной комиссии не возникло и у общественного наблюдателя Ксении Пивиковой.

Олег Иванников высоко оценил организацию общественного наблюдения в Нижегородской области.

"Мы отмечаем четкую и слаженную работу общественного штаба. Независимые наблюдатели направлены на все избирательные участки, они очень ответственно подходят к поставленным задачам. Функционирует горячая линия штаба, сообщений о нарушениях избирательного законодательства на нее пока не поступало. Всё это говорит о хорошей организации выборов в регионе", - заявил Олег Иванников.

В настоящее время мобильные группы общественного штаба контролируют ход голосования на 10 избирательных участках в г.о.г. Нижний Новгород. С утра на горячую линию штаба поступило два телефонных звонка, оба они носили информационный характер.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных