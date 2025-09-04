Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2025 19:37  [48] Движение транспорта ограничат в районе нижегородского ИТ-кампуса с 16 сентября
15 сентября 2025 19:05  [90] На сходе №4 станции метро "Заречная" начнут строительство крытого павильона
15 сентября 2025 18:00  [152] Зловоние накрыло центр Нижнего Новгорода: что говорит Водоканал
15 сентября 2025 17:47  [111] Второй волонтерский десант из Нижегородской области отправился помогать жителям Курской области
15 сентября 2025 17:42  [98] Шестеро студентов учреждений СПО представят Нижегородскую область в финале Чемпионата высоких технологий
15 сентября 2025 17:33  [124] В Нижнем Новгороде завершили ремонт сходов №1 и №2 станции метро "Заречная"
15 сентября 2025 16:55  [174] Автоэксперт Ладушкин рассказал, к чему приведёт корректировка утильсбора
15 сентября 2025 16:46  [105] 175 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили "Поезда здоровья" с начала 2025 года
15 сентября 2025 16:41  [118] Нижегородская область завоевала четыре награды федеральной премии "Социальные лидеры России"
15 сентября 2025 16:32  [127] Доброволец СВО: "России нет равных, и мы должны отстаивать её будущее"
Общество

На сходе №4 станции метро "Заречная" начнут строительство крытого павильона

15 сентября 2025 19:05  [90] Общество
На сходе №4 станции метро Заречная начнут строительство крытого павильона

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на станции метро "Заречная" приступают к работам по установке крытого павильона на сходе №4. Также планируется ремонт конструкций и кровли на соседнем сходе №3. В связи с этим с 5:15 утра 16 сентября 2025 года вестибюль №2 станции, выходящий к улице Космонавта Комарова, улице Дружба и прилегающему подземному переходу, будет временно закрыт для пассажиров. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Как уточнили в метрополитене, на время проведения работ вход и выход пассажиров, а также проход через подземный переход под проспектом Ленина будет осуществляться через противоположный вестибюль №1. Он соединён с подуличным переходом между сходами №1 и №2, который ведёт к бульвару Заречному, кинотеатру "Россия", Социальному фонду и торговому центру.

В метрополитене напомнили, что сходы №1 и №2 были открыты после капитального ремонта 15 сентября и доступны для прохода пассажиров.

Согласно условиям нового контракта, помимо установки наземного павильона, будет выполнен ремонт лестниц и площадок, включая монтаж системы обогрева ступеней и облицовку керамогранитом. Также установят поручни и перила из нержавеющей стали, вентилируемый фасад и отделку стен внутри павильона. Кроме того, предусмотрен монтаж подъемной платформы для маломобильных граждан и прокладка слаботочных систем для оборудования видеонаблюдением и переговорными устройствами.

Ранее в МП "Нижегородское метро" сообщали о начале аналогичных работ на входе №6 станции "Заречная". Там также будет возведён крытый павильон, проект которого разработан на основе архитектурного решения победителя открытого конкурса.

Напомним, в связи с проводимыми работами на проспекте Ленина временно ограничено движение транспорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Метро Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных