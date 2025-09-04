На сходе №4 станции метро "Заречная" начнут строительство крытого павильона Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на станции метро "Заречная" приступают к работам по установке крытого павильона на сходе №4. Также планируется ремонт конструкций и кровли на соседнем сходе №3. В связи с этим с 5:15 утра 16 сентября 2025 года вестибюль №2 станции, выходящий к улице Космонавта Комарова, улице Дружба и прилегающему подземному переходу, будет временно закрыт для пассажиров. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Как уточнили в метрополитене, на время проведения работ вход и выход пассажиров, а также проход через подземный переход под проспектом Ленина будет осуществляться через противоположный вестибюль №1. Он соединён с подуличным переходом между сходами №1 и №2, который ведёт к бульвару Заречному, кинотеатру "Россия", Социальному фонду и торговому центру.

В метрополитене напомнили, что сходы №1 и №2 были открыты после капитального ремонта 15 сентября и доступны для прохода пассажиров.

Согласно условиям нового контракта, помимо установки наземного павильона, будет выполнен ремонт лестниц и площадок, включая монтаж системы обогрева ступеней и облицовку керамогранитом. Также установят поручни и перила из нержавеющей стали, вентилируемый фасад и отделку стен внутри павильона. Кроме того, предусмотрен монтаж подъемной платформы для маломобильных граждан и прокладка слаботочных систем для оборудования видеонаблюдением и переговорными устройствами.

Ранее в МП "Нижегородское метро" сообщали о начале аналогичных работ на входе №6 станции "Заречная". Там также будет возведён крытый павильон, проект которого разработан на основе архитектурного решения победителя открытого конкурса.

Напомним, в связи с проводимыми работами на проспекте Ленина временно ограничено движение транспорта.