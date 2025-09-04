Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2025 18:00  [23] Зловоние накрыло центр Нижнего Новгорода: что говорит Водоканал
15 сентября 2025 17:47  [42] Второй волонтерский десант из Нижегородской области отправился помогать жителям Курской области
15 сентября 2025 17:42  [46] Шестеро студентов учреждений СПО представят Нижегородскую область в финале Чемпионата высоких технологий
15 сентября 2025 17:33  [52] В Нижнем Новгороде завершили ремонт сходов №1 и №2 станции метро "Заречная"
15 сентября 2025 16:55  [107] Автоэксперт Ладушкин рассказал, к чему приведёт корректировка утильсбора
15 сентября 2025 16:46  [83] 175 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили "Поезда здоровья" с начала 2025 года
15 сентября 2025 16:41  [78] Нижегородская область завоевала четыре награды федеральной премии "Социальные лидеры России"
15 сентября 2025 16:32  [99] Доброволец СВО: "России нет равных, и мы должны отстаивать её будущее"
15 сентября 2025 16:13  [146] Режим повышенной готовности ввели на Бору из-за угрозы обрушения школы
15 сентября 2025 16:00  [132] Нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам-поисковикам
Общество

В Нижнем Новгороде завершили ремонт сходов №1 и №2 станции метро "Заречная"

15 сентября 2025 17:33  [52] Общество
В Нижнем Новгороде завершили ремонт сходов №1 и №2 станции метро Заречная

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Сходы №1 и №2 у станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде полностью отремонтировали. Как сообщили в телеграм-канале "Метро НН", капитальные работы заняли около полугода.

В ходе обновления были установлены новые павильоны, оформленные в едином архитектурном стиле. Также отремонтировали лестничные марши и площадки, смонтировали систему подогрева ступеней, облицевали стены керамогранитом, установили поручни и перила из нержавеющей стали, сделали вентилируемый фасад. Кроме того, подключили видеонаблюдение и переговорные устройства.

В ближайшее время там также появятся специальные платформы для маломобильных граждан.

Напомним, в апреле на этих сходах началось строительство новых крытых павильонов. Вскоре аналогичный павильон установят и на сходе №6 этой же станции. Кроме того, на сходе №3 планируют отремонтировать кровлю — на эти работы выделено почти 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта движение транспорта на участке проспекта Ленина временно ограничено.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Метро
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных