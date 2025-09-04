В Нижнем Новгороде завершили ремонт сходов №1 и №2 станции метро "Заречная" Общество

Фото: телеграм-канал "Метро НН"

Сходы №1 и №2 у станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде полностью отремонтировали. Как сообщили в телеграм-канале "Метро НН", капитальные работы заняли около полугода.

В ходе обновления были установлены новые павильоны, оформленные в едином архитектурном стиле. Также отремонтировали лестничные марши и площадки, смонтировали систему подогрева ступеней, облицевали стены керамогранитом, установили поручни и перила из нержавеющей стали, сделали вентилируемый фасад. Кроме того, подключили видеонаблюдение и переговорные устройства.

В ближайшее время там также появятся специальные платформы для маломобильных граждан.

Напомним, в апреле на этих сходах началось строительство новых крытых павильонов. Вскоре аналогичный павильон установят и на сходе №6 этой же станции. Кроме того, на сходе №3 планируют отремонтировать кровлю — на эти работы выделено почти 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта движение транспорта на участке проспекта Ленина временно ограничено.