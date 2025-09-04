Лодка с людьми перевернулась на Волге в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Лодка с людьми перевернулась в Волге напротив Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел около 12:00 16 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, двух выпавших из лодки мужчин спасли очевидцы. Медпомощь им не потребовалась.

Напомним, 6 сентября на Волге в Кстовском районе произошло ЧП: буксир протаранил надувную лодку. Выпавший из плавсредства рыбак утонул.