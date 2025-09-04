Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Лодка с людьми перевернулась на Волге в Нижнем Новгороде

Лодка с людьми перевернулась на Волге в Нижнем Новгороде

Фото: Анастасия Назарова

Лодка с людьми перевернулась в Волге напротив Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел около 12:00 16 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. 

По данным ведомства, двух выпавших из лодки мужчин спасли очевидцы. Медпомощь им не потребовалась.

Напомним, 6 сентября на Волге в Кстовском районе произошло ЧП: буксир протаранил надувную лодку. Выпавший из плавсредства рыбак утонул. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных