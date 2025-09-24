Власти представили нижегородцам проект обновления квартала на улице Гоголя Общество

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошла встреча представителей регионального минграда, администрации и специалистов ГБУ "Институт развития агломерации Нижегородской области" с жителями домов, попадающих в границы будущего проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова. Диалог с горожанами состоялся на базе школы №33.

В рамках встречи заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломераций Михаил Генин и исполняющая обязанности директора ИРАНО Александра Богатенкова представили концепцию проекта и подробно рассказали о механизме реализации КРТ.

По словам Михаила Генина, до конца текущего года планируется проведение торгов и выбор инвестора, который будет взаимодействовать с жителями. Власти при этом выступят в роли посредников, обеспечивая прозрачность и соблюдение интересов граждан.

"Около 80 собственников смогут улучшить свои жилищные условия и переехать в современные квартиры. Права участников защищены федеральным законодательством и региональным постановлением № 601, которое предъявляет строгие требования к инвесторам. Мы стремимся к открытому диалогу и формированию партнерских отношений между жителями и властью", — отметил Генин.

Следующим этапом станет проведение общих собраний собственников домов, включенных в границы КРТ. Эти собрания должны пройти до 23 октября 2025 года. Для включения дома в проект необходимо, чтобы не менее двух третей собственников проголосовали "за". При этом жильцы аварийных домов включаются в программу автоматически, без проведения голосования.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин подчеркнул эффективность механизма КРТ: "Более 500 человек уже получили новое жилье, а почти 3000 приняли участие в голосовании. Это подтверждает высокий уровень вовлеченности нижегородцев и успешность подхода, основанного на партнерстве между жителями, инвесторами и властями».

Для удобства граждан создан чат-бот @KRT_NN_bot, где можно получить консультации, ознакомиться с нормативными документами и задать интересующие вопросы.

Ранее минград опубликовал проект КРТ в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова. Там запланировано комплексное преобразование территории площадью 1,29 гектара.