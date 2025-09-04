Что будет со стадионом "Водник"? Разбираем по пунктам Общество

Фото: Полина Зубова

В конце августа власти Нижнего Новгорода официально признали стадион "Водник" аварийным. Это решение было принято на основании технического обследования, которое подтвердило, что все объекты на территории стадиона находятся в ветхом и потенциально опасном состоянии. Именно поэтому было принято решение полностью ограничить доступ на территорию с 29 августа. Редакция НИА "Нижний Новгород" собрала всю имеющуюся на данный момент информацию об объекте.

Почему не закрыли раньше

До недавнего времени стадион не имел официального статуса аварийного. Только после проведения комплексной технической экспертизы стало возможным юридически обоснованное закрытие объекта. Это и стало отправной точкой для начала планирования его реконструкции. Однако разговоры о возможной реконструкции ведутся больше 15 лет.

Как изменится стадион

"Водник" видоизменится. Маловероятно, что проект сохранит его изначальный облик. Так, для реализации проекта необходимо будет снести 14 объектов капитального строительства, находящихся на территории стадиона. Среди них — футбольное поле, хоккейная коробка, теннисные корты, беговая дорожка, трибуны, здание спортивного клуба, школа фигурного катания и другие элементы, признанные устаревшими и небезопасными.

Что будет на месте стадиона

Стадион "Водник" станет частью проекта комплексного развития территории. Сейчас Институт развития агломерации Нижегородской области разрабатывает мастер-план, который предполагает создание современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь появится крытая ледовая арена, круглогодичное футбольное поле, универсальные спортивные площадки и благоустроенные общественные пространства с озеленением.

Сроки реализации проекта

Мастер-план благоустройства территории уже в активной разработке. Его планируют согласовать до конца текущего года. Однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от хода работ. После утверждения проект направят на рассмотрение регионального штаба.

Как будут учитывать мнение нижегородцев

После завершения разработки мастер-плана он будет опубликован в СМИ, чтобы все желающие могли ознакомиться с проектом. Также планируются отдельные обсуждения благоустройства прилегающих дворов и общественных пространств с участием жителей. Кроме того, создается Общественный совет, в который войдут местные жители, тренеры, представители спортивных организаций и родительских сообществ. Это позволит учесть мнение горожан при принятии окончательных решений.

