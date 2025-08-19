Два склада и рынок снесут на Бурнаковской под новый ЖК

Фото:
Рынок, расположенный вдоль улицы Бурнаковской в Нижнем Новгороде, планируют демонтировать. На его месте запланировано строительство нового жилого квартала в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается в проекте постановления правительства о комплексном развитии территории нежилой застройки, опубликованном региональным минградом.
Будущий жилой микрорайон займет участок между проезжей частью и озером в районе Бурнаковской низины. Сейчас здесь находятся склады, павильоны оптовой торговли строительными материалами и точка общественного питания.
Снос затронет два склада площадью свыше 1000 квадратных метров, магазин и хозяйственное здание. Все они принадлежат специализированному застройщику под названием "Бурнаковка".
На участке площадью более 13,2 гектара планируется возведение девяти многоквартирных домов высотой до 25 этажей, а также закрытого паркинга, детсада на 230 мест и другие.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по механизму КРТ построят более 77 тысяч квартир.
