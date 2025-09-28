Болельщики "Пари НН" поддержали команду перед матчем со "Спартаком" Спорт

Поклонники футбольного клуба "Пари НН" выразили уверенность в успехе своей команды накануне встречи с московским "Спартаком".

Как сообщается в официальных социальных сетях нижегородского клуба, матч 10-го тура Российской Премьер-лиги состоится 28 сентября в столице. Начало игры запланировано на 19:30.

В комментариях перед игрой фанаты активно делятся ожиданиями от предстоящей встречи. Многие из них уверены, что "Пари НН" способен одержать победу над именитым соперником. Однако среди болельщиков есть и те, кто настроен скептически — они предполагают, что "Спартак" может добиться уверенной победы.

По информации, опубликованной в телеграм-канале "Пари НН", команда готовится к матчу и настроена решительно.

Напомним, что в сентябре гендиректором ФК "Пари НН" стал Виталий Карасёв. После этого нижегородская команда уже провела один матч в РПЛ и уступила "Ахмату" из Грозного.