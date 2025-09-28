Болельщики "Пари НН" поддержали команду перед матчем со "Спартаком"

Поклонники футбольного клуба "Пари НН" выразили уверенность в успехе своей команды накануне встречи с московским "Спартаком".
Как сообщается в официальных социальных сетях нижегородского клуба, матч 10-го тура Российской Премьер-лиги состоится 28 сентября в столице. Начало игры запланировано на 19:30.
В комментариях перед игрой фанаты активно делятся ожиданиями от предстоящей встречи. Многие из них уверены, что "Пари НН" способен одержать победу над именитым соперником. Однако среди болельщиков есть и те, кто настроен скептически — они предполагают, что "Спартак" может добиться уверенной победы.
По информации, опубликованной в телеграм-канале "Пари НН", команда готовится к матчу и настроена решительно.
Напомним, что в сентябре гендиректором ФК "Пари НН" стал Виталий Карасёв. После этого нижегородская команда уже провела один матч в РПЛ и уступила "Ахмату" из Грозного.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+